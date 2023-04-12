Ayvalık açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı !

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik unsurları sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-907) tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 35 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler daha sonra Balıkesir Göç İdaresine sevk edildi.

Emrah Elmas

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