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Ayvalık açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı !

Ayvalık açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı !
Ayvalık açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı !

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 35 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik unsurları sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-907) tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 35 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler daha sonra Balıkesir Göç İdaresine sevk edildi.

Emrah Elmas

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