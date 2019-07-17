Ayvalık açıklarında 40 göçmen yakalandı

Balıkesir ili Ayvalık ilçesi Tuzla mevkisinde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbar alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Kısa sürede yakalanan botun içerisinde Afganistan uyruklu 16 erkek, 11 kadın, 13 çocuk olmak üzere toplam 40 göçmen yakalandı. Şişme bottan Sahil Güvenlik Botuna alınan kaçmaya çalışan göçmenler daha sonra işlemlerinin yapılması için Ayvalık Limanı'na getirildi.

Yapılan sağlık kontrolleri sonrası göçmenler yetkililere teslim edildi.

Emrah Elmas

