Ayvalık açıklarında 42 göçmen kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre; Ayvalık açıklarında lastik şişme bot içerisinde bir grup göçmenin bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik botları hemen harekete geçti. Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 42 göçmenin bulunduğu lastik bota ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, Ege Denizi'nde terk edilen umut yolcularını kurtardı.

Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme yardımında bulunuldu. 42 göçmenin Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüleceği öğrenildi.

Suat Salgın



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