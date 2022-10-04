Ayvalık açıklarında 72 düzensiz göçmen kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-907) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 37 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İkince olayda ise Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alındı. Bunun üzerine bölgede görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-6) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 35 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler karaya çıkarılarak insani yardım yapıldı ve akabinde Balıkesir Göç İdaresine işlemlerinin yapılması için teslim edildiler.

Emrah Elmas



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