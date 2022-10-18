Ayvalık açıklarında Yunan unsurları tarafından geri itilen 67 düzensiz göçmen kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, ilk olayda Ayvalık ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Sahil Güvenlik Botu (TCSG-28) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 49 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İkinci olayda ise Ayvalık ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sahil Güvenlik Botları (KB-4305, KB-4510) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 18 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan 67 düzensiz göçmen karaya çıkartılarak insani yardım yapıldı. Düzensiz göçmenler daha sonra işlemlerinin yapılması için Bölge Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.

Emrah Elmas



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