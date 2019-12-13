Ayvalık'ta 108 düzensiz göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, rutin devriye nöbeti için Ege Denizi'ni tarayan Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı bünyesindeki ekipler, Ayvalık'ın Maden Adası ile Altınova Mahallesi açıklarında gerçekleştirdikleri 3 ayrı operasyonda 38'i Afganistan, 62'si 4 Filistin, 2'si Güney Afrika, 1 Irak ve 1 Kongo uyruklu olmak üzere 108 düzensiz göçmeni ele geçirdi. Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Merkezi'ne getirilen 41'i çocuk, 29'u kadın toplam 109 düzensiz göçmen hakkında yasal işlemlere başlanıldığı öğrenildi.

Suat Salgın

