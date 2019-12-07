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Ayvalık'ta 32 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı

Ayvalık'ta 32 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı
Ayvalık'ta 32 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası gitmek isteyen 32 düzensiz göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi'nde devriye nöbeti görevinde bulunan jandarma ekipleri Tekev mevkiinde kalabalık bir göçmen grubunu fark etti. Hemen harekete geçen ekipler aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 25'i Kongo ve 7'si Suriye uyruklu olmak üzere 32 düzensiz göçmeni ele geçirdi. Jandarma ekiplerinin bölgede yaptıkları küçük çaplı operasyonda göçmenleri Midilli Adası'na götürmek istediği öğrenilen I.O isimli bir de organizatör zanlısını yakaladıkları öğrenildi. Organizatör I.O. gözaltına alınırken, yakalanan 32 düzensiz göçmen hakkında yasal işlemlere başlanıldığı öğrenildi.

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