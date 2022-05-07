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Ayvalık'ta 34 göçmen yakalandı

Ayvalık'ta 34 göçmen yakalandı
Ayvalık'ta 34 göçmen yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 34 göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık'ın 22 adasından biri olan Güneş Adası kıyısında bir grup göçmenin bulunduğunu tespit eden Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki ekipler, harekete geçti. Sahil Güvenlik Botu (SAGET-35) ve Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-12) ada üzerinde insan tacirlerini bekleyen göçmenleri ele geçirdi.

Yakalanan göçmenleri Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilirken, yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulundu. Göçmenlerin Balıkesir Göç İdaresi'ne gönderileceği öğrenildi.

Suat Salgın
 

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