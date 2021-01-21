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Ayvalık'ta 38 göçmen kurtarıldı

Ayvalık'ta 38 göçmen kurtarıldı
Ayvalık'ta 38 göçmen kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 38 göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre; gece saatlerinde Ayvalık açıklarından Midilli'ye gitmek isteyen göçmen grubunu taşıyan şişme botun motoru arızalandı.

Dondurucu soğukta sürüklenmeye başlayan göçmenleri tespit eden Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki ekipler hemen harekete geçerek aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 38 göçmeni kurtardı.
Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen göçmenlere; burada Sahil Güvenlik ekipleri tarafından battaniye, giyecek, yiyecek, ilaç ve tıbbi malzeme yardımında bulundu.
38 göçmen hakkında yasal işlemlere başlanıldığı öğrenildi.

Suat Salgın
 

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