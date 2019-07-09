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Ayvalık'ta 65 mülteci yakalandı

Ayvalık'ta 65 mülteci yakalandı
Ayvalık'ta 65 mülteci yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde iki ayrı olayda 65 mülteci jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri körfez bölgesinden Yunanistan'ın Midilli adasına göçmen kaçakçılığı yapılacağına dair bilgi elde edildi. Ayvalık ilçesi Küçükköy Şeytan Sofrası yolu üzerinde şüphe üzerine durdurulmak istenilen araç kaçtı. Jandarmanın takibi sonucu Murat Reis kavşağında araç durduruldu. Araç içerisinde yapılan kontrolde 16 erkek, 7 kadın ve 11 çocuk, 34 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı. Bölgede yapılan arama çalışmaları sırasında organizatör M.K. yaya olarak olay bölgesinden kaçarken yakalanarak gözaltına alındı.

İkinci olay ise Küçükköy'de meydana geldi. Tuzla mevkiinde sazlık alan içerisinde saklanan 23 Suriye uyruklu, 5 Demokratik Kongo Cumhuriyeti uyruklu, 2 Filistin uyruklu ve 1 Tanzanya uyruklu olmak üzere 6 erkek, 5 kadın, 20 çocuk toplam 31 mülteci 1 adet lastik şişme bot ve 1 adet tekne motoru ile birlikte yakalandı.  

Emrah Elmas - Suat Salgın 

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