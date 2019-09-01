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Ayvalık'ta cephanelik gibi ev

Ayvalık'ta cephanelik gibi ev
Ayvalık'ta cephanelik gibi ev

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, bir eve yapılan operasyonda, 8 tüfek ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre; Ayvalık Polis Merkezine gelen S. B. (34) isimli şahıs, Ş.E.G. adlı komşusunun ateş sürekli ateş etmesinden şikayetçi oldu.
Bunu üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheli Ş. E. G.'nin (55) evinde yapılan aramada ikametin bahçe kısmında 15 adet kovan 9 adet kartuş 5 adet çekirdek bulundu.
Polisin evin içinde yaptığı aramada da; 4'ü ruhsatlı, 4'ü ruhsatsız 8 tüfek, ruhsatsız 2 adet tabanca, 1 adet saçma atar havalı tabanca, 121 adet kuru sıkı ve 47 adet fişek ele geçirilerek, muhafaza altına alındı.
Olay sonrası firar eden Ş.E.G.'yi yakalama çalışmalarını sürdüğü bildirildi.  

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