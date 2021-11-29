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Ayvalık'ta fırtına 4 balıkçı teknesini batırdı

Ayvalık'ta fırtına 4 balıkçı teknesini batırdı
Ayvalık'ta fırtına 4 balıkçı teknesini batırdı

Meteorolojinin günlerdir yaptığı kuvvetli fırtına ve kuvvetli yağış ikazlarının ardından şiddetli lodos Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde etkili oldu.

Ayvalık’ta fırtına 4 balıkçı teknesini batırdı - Tıkla İzle

Fırtına özellikle küçük balıkçı teknelerinin bağlı olduğu Aliçetinkaya Mahallesi Armutçuk Sahili ve Cunda Adası ile ilçe merkezi arasında ulaşımı sağlayan Türkiye'nin ilk boğaz köprüsünün bulunduğu sahilde etkili oldu.

Bu iki bölgede etkili olan fırtına sebebiyle 4 balıkçı teknesi alabora olup battı.

Ayvalık Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki itfaiye ekipleri her an çatısı uçma tehdidi altındaki metruk evlere yönelik çalışmalar başlattı.

Meteoroloji, Ayvalık ve çevresindeki 50 ile 75 derece arasında esen fırtınanın etkisini yarın öğle saatlerine kadar sürdüreceğini açıkladı.

Suat Salgın
 

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