Ayvalık'ta şiddetli rüzgar bazı balıkçı teknelerini batırdı

Edinilen bilgiye göre; hızı saatte 75 ile 90 kilometre arasında esen şiddetli rüzgar, Ayvalık'ın Sahilkent Mahallesi'nde etkili oldu. Aralarında; Şirinkent, Engürü, Düçmen ve Teknikgüç Birliği gibi yazlık sitelerin bulunduğu Sahilkent Mahallesi'nde gün boyu etkili olan poyraz nedeniyle bazı koylarda bulunan balıkçı tekneleri ve sandallar battı.

Meteorolojinin orman yangınları konusunda çok ciddi risk olarak duyurularda bulunduğu bölgedeki şiddetli rüzgarın sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Suat Salgın

