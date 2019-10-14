Ayvalık'ta tekne battı, 1 çocuk öldü 33 göçmen kurtarıldı, bir bebek aranıyor

Balıkesir ili Ayvalık ilçesi Çıplakada'sının kuzey yönü açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir fiber teknenin battığı ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi alınması üzerine olay yerine 1 Sahil Güvenlik Uçağı, 4 Sahil Güvenlik Botu ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi görevlendirildi.

Başlatılan arama kurtarma faaliyeti neticesinde 33 düzensiz göçmen kurtarıldı, 1 çocuk düzensiz göçmenin cansız bedeni denizden alındı. Göçmenlerden alınan ilk ifadelerden tekne içerisinde toplam 35 kişi olduklarının öğrenilmesi üzerine kayıp olduğu değerlendirilen 1 bebek düzensiz göçmenin bulunması için arama kurtarma faaliyetlerine devam ediliyor.

Suat Salgın - Emrah Elmas