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Ayvalık'ta tekne faciası: 9 ölü

Ayvalık'ta tekne faciası: 9 ölü
Ayvalık'ta tekne faciası: 9 ölü

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan fiber teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 4'ü kadın 5'i çocuk 9 kişinin cesedine ulaşılırken, 5 kişi de kurtarıldı. 3 kişiyi ise arama faaliyeti sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, saat 14.05 sularında, Çıplak adanın batısında 2.5 deniz mili mesafede düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir teknenin battığı ihbarının alınması üzerine olay yerine 4 sahil güvenlik botu ve 2 sahil güvenlik helikopteri sevk edildi. Başlatılan arama kurtarma faaliyeti neticesinde toplam 5 düzensiz göçmen (1 kadın, 3 erkek, 1 çocuk) denizden sağ olarak kurtarıldı. 4'ü kadın, 5'i çocuk toplam 9 kişinin de cansız bedeni denizden çıkarıldı. 

Göçmenlerden alınan ilk ifadelerde toplam 17 kişi olduklarının öğrenilmesi üzerine, kayıp olduğu değerlendirilen 2 göçmenin ve 1 muhtemel göçmen kaçakçısının bulunmasına yönelik arama kurtarma faaliyetlerine devam edildiği bildirildi.  

Taşkın Sarıca
 

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