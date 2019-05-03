Ayvalık'ta tekne faciası: 9 ölü

Edinilen bilgiye göre, saat 14.05 sularında, Çıplak adanın batısında 2.5 deniz mili mesafede düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir teknenin battığı ihbarının alınması üzerine olay yerine 4 sahil güvenlik botu ve 2 sahil güvenlik helikopteri sevk edildi. Başlatılan arama kurtarma faaliyeti neticesinde toplam 5 düzensiz göçmen (1 kadın, 3 erkek, 1 çocuk) denizden sağ olarak kurtarıldı. 4'ü kadın, 5'i çocuk toplam 9 kişinin de cansız bedeni denizden çıkarıldı.

Göçmenlerden alınan ilk ifadelerde toplam 17 kişi olduklarının öğrenilmesi üzerine, kayıp olduğu değerlendirilen 2 göçmenin ve 1 muhtemel göçmen kaçakçısının bulunmasına yönelik arama kurtarma faaliyetlerine devam edildiği bildirildi.

Taşkın Sarıca

