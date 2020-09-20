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Ayvalık'ta yangında zarar gören bölge havadan görüntülendi

Ayvalık'ta yangında zarar gören bölge havadan görüntülendi
Ayvalık'ta yangında zarar gören bölge havadan görüntülendi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde meydana gelen orman yangını sonrası oluşan tahribat havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesi Şeytan Sofrası yakınlarında Sümer Sitesi civarında başlayan orman yangınına saat 21.35'te ilk müdahale yapıldı. Yangın 03.40'ta tamamen kontrol altına alındı. Yangına Orman Bakanlığına ait 53 arazöz, 13 su ikmal aracı, 5 dozer, Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait 20 itfaiye aracı, 8 iş makinesi, DSİ'ye ait 1 dozer, 1 kepçe, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait 2 TOMA ile müdahale edildi. 405 orman yangın işçisinin söndürme çalışmalarına katıldığı yangında 40 hekt

ar ormanlık alan zarar gördü. Bölgede oluşan tahribat ise havadan görüntülendi. Görüntülerde yeşil bölgenin tamamıyla siyaha büründüğü gözlendi. Yangının Şeytan Sofrası'ndan başlayarak Badavut mevkiine kadar kilometrelerce uzunluktaki bir şeritte etkili olduğu görüldü.

Emrah Elmas - Suat Salgın

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