'Az miktarda kaygı duymak, sınavlarda olumlu etki verebilir'

2023 YKS sınavı yayımlanan ilk sınav takvimine göre uygulanacak ve 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak. Ara tatilde öğrencilere sınav kaygısı ile ilgili önemli bilgiler veren Psikolog Yağmur Çelik, sınavla ilgili az miktarda kaygı duymanın en iyi performansı oluşturmada olumlu etki verebileceğini ifade etti. Çelik, “Kaygı anında vücutta salgılanan adrenalin miktarı, uyarıcı etki gösterir ve bu da odaklanmayı önemli ölçüde etkiler. Kişi bu odaklanma sayesinde sınava çok daha iyi konsantre olup, performansını istediği ölçüde belirleyebilir” dedi.

YKS'ye hazırlanan öğrencilerin kaygı düzeyleri ile baş edebilmesi için bir platform oluşturduklarını belirten Doğuş Üniversitesi'nden Psikolog Yağmur Çelik, “Sınav kaygısıyla baş etmenin ilk şartlarından biri sınava iyi bir şekilde hazırlanmaktır. Kişi öncesinde hazırlık yapmışsa, bilgilerine ve kendisine olan güveni artar bu durumda sınav kaygısıyla baş etmede önemli adımı atmış olur” dedi.

Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Özellikle tercih zamanı yaklaştıkça öğrencilerin kaygı düzeylerini arttıran ‘Kazanabilecek miyim? İstediğim Üniversite olacak mı? Başarabilecek miyim?' gibi düşüncelerin daha yapıcı ve olumlu olabilmesi adına Tercih Simülasyonu öğrencilere çok güzel fırsat sunuyor. Gerçek tercih deneyimine kadar ki süreçte öğrenci daha şuurlu ve gerçekçi bir bakış açısıyla hazırlık sürecini tamamlamış oluyor. Böylelikle öğrenciler hem hazırlık sürecini daha sağlıklı tamamlamış hem de o süreçteki belirsizliği en aza indirgeyerek bu zorlu süreci tamamlamış olacaklar. Farklı soru tarzlarını görüp soru çözme becerilerini artırabilecekler bu da sınav kaygısı ile baş etmede ve sınav sürecini yönetebilmede öğrencilere fırsat sağlamış olacak.” Hazırlanan tercih simülasyonuna üniversitenin web sitesi üzerinden ulaşmak mümkün.



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