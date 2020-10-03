Azerbaycan askerinin morali yerinde

Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını kurtarmaya yönelik operasyonlarını sürdüren Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait hedefleri vurmaya devam ediyor. Ermenistan'a ait tank, ikmal noktaları tek tek vuruluyor. Ermenistan'a karşı başarılı bir operasyon sürdüren Azerbaycan ordusunda da askerlerin morali yerinde. Ermenistan tarafından işgal edilen Azerbaycan topraklarını geri almak savaşmaya hazır olduğu belirten asker, "Samimi olarak söyleyebilirim ki, Ermenistan ordusunu yok etmek için sabırsızlanıyoruz. İlerlemek için komutanlarımızın talimatlarını bekliyoruz. Azerbaycan bayrağını Şuşa'da Karabağ'ımızda dalgalandıracağız” dedi.

Çok sayıda Azerbaycan vatandaşı da görev almak üzere gönüllü olarak orduya katılıyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, 27 Eylül'den itibaren başlayan çatışmalarda Ermenistan ordusunu cephe hattı boyunca Azerbaycan'ın mevzilerini ve sivil yerleşim birimlerini hedef aldığını ve saldırılarda ölen ve yaralanan sivillerin de olduğu belirtildi.

Murat Delice - Kamil Nadirli

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