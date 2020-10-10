Azerbaycan: 'Ateşkes Ermenistan tarafından ihlal edildi'

Azerbaycan ve Ermenistan arasında bugün yerel saatle 12.00'den itibaren ateşkes ilan edilmişti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ettiği belirtildi. Açıklamada, “Ermenistan, Ağdere-Terter ve Fuzuli-Cebrail hattında saldırı girişiminde bulundu. Aynı zamanda bazı yerleşim yerlerimiz de Ermeni silahlı kuvvetleri tarafından topçu ateşi altında. Düşmanın tüm saldırı girişimlerine birimlerimiz tarafından başarıyla karşı konuldu" ifadeleri yer aldı.

Azerbaycan ordusu ateşkesi ihlal eden zırhlı araçları imha etti

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden Ermenistan'a ait zırhlı araçların imha edildiğini duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan'ın ateşkese rağmen Ağdere-Terter ve Fuzuli-Cebrail hattında saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi. Bakanlık ateşkesi ihlal eden Ermeni birliklere ait zırhlı araçların imha edilme görüntülerini paylaştı.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında cephe hattında bugün yerel saatle 12.00'de ateşkes ilan edilmişti.

