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Azerbaycan AVM'leri 1 ay süreyle kapattı

Azerbaycan AVM'leri 1 ay süreyle kapattı
Azerbaycan AVM'leri 1 ay süreyle kapattı

Azerbaycan’da korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alışveriş merkezleri kapatıldı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan korona virüs, ülkeleri yeni tedbirler almaya zorluyor. Azerbaycan Bakanlar Kurulu, yarından itibaren ülkede faaliyet gösteren tüm alışveriş merkezlerinin 1 ay süreyle kapatılacağını duyurdu. Azerbaycan'da önceden alınan tedbirler doğrultusunda kafeler, restoranlar, kahvehaneler ve internet kafeler gibi insanların sık toplandığı işletmelerin çalışma saatleri 15.00'a kadar sınırlandırılmıştı. Yetkililer, amaçlarının vatandaşların mümkün olduğu kadar temastan uzak tutmak olduğunu kaydederken, marketler ve eczaneler dışında insanların sık toplandığı işletmelere yönelik yapılan kısıtlamaların devam edeceğini vurguladı.
Azerbaycan'da aktif korona virüs vakası 54'e yükseldi.

Kamil Nadirli

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