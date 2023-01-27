Azerbaycan Büyükelçiliği saldırısının görüntüleri ortaya çıktı

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yerel saatle 08.30 sıralarında otomatik silahla bir kişi tarafından saldırı gerçekleştirilmişti. Saldırının güvenlik görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde büyükelçilik çalışanlarının hemen arkasından binaya giren silahlı saldırgan çevreye ateş açtı. Saldırı sırasında, bir güvenlik görevlisi ise saldıranın üzerine atlayarak saldırganı engellemeye çalışıyor. Saldırıda güvenlik müdürü Orhan Askerov hayatını kaybederken, 2 güvenlik görevlisi de yaralandı.

Saldırgan yakalandı

Tahran Polis Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğini hedef alan saldırganın yakalandığı bildirildi. Saldırganın saldırıyı kişisel nedenlerle gerçekleştirdiği ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine düzenlenen silahlı saldırıyı lanetledi

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine bu sabah düzenlenen silahlı saldırıyı lanetliyoruz. Bu saldırıda hayatını kaybeden Büyükelçilik personeline Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Geçmişte benzer saldırılara maruz kalmış olan Türkiye, Azerbaycan halkının acısını derinden paylaşmaktadır. Bu alçak saldırının sorumlularının derhal bulunarak adalete teslim edilmeleri ve tekrarının yaşanmaması için gerekli tüm önlemlerin alınması büyük önem taşımaktadır. Kardeş Azerbaycan asla yalnız değildir. Azerbaycan'a desteğimiz her zaman olduğu gibi bundan sonra da kesintisiz devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

Bakan Çavuşoğlu: “Tahran Büyükelçiliği'ne yapılan hain saldırıyı lanetliyorum”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Can Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne yapılan hain saldırıyı lanetliyorum. Şehit kardeşimize Allah'tan rahmet, yakınları ile Azerbaycan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Azerbaycan hiçbir zaman yalnız değildir” ifadelerine yer verdi.







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