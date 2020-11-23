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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ağdam kentini ziyaret etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ağdam kentini ziyaret etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ağdam kentini ziyaret etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva işgalden kurtarılan Ağdam kentini ziyaret etti. Ermenistan'ın Dağlık Karabağ’da Azerbaycan karşısında ağır yenilgiye uğratılmasının ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva işgalden kurtarılan Ağdam’ı ilk kez ziyaret etti.

Aliyeva'nın sosyal medya hesabında paylaştığı görüntülerde konuşan Cumhurbaşkanı Aliyev, ”Şimdi işgalden kurtarılan topraklarımıza geçiyoruz. İstikametimiz Ağdam şehri. İşgal altındaki Ağdam kentini ve bölgesini bir mermi bile atmadan geri aldık. Düşmanı savaş alanında mağlup ederek, Ağdam'ı terk etmeye mecbur bıraktık” dedi. Yol boyunca sağlam tek bir binanın bile olmamasına dikkat çeken Aliyev, “Evlerimizi, köylerimizi yıkarak topraklarımızı kullanmışlar. Onlar işledikleri bütün askeri suçların hesabını verecekler” ifadelerini kullandı.

Kamil Nadirli

 

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