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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u kabul etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü'ye gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u kabul etti.

Çalışma ziyaretinde bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov temaslarına başladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Bakan Lavrov ve beraberindeki heyeti kabul ettiği ifade edildi.
Lavrov, Bakü temasları çerçevesinde yarın Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya gelecek ve görüşmenin ardından Bayramov ile birlikte ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Kamil Nadirli
 

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