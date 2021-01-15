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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Şuşa'yı ziyaret ediyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Şuşa'yı ziyaret ediyor
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Şuşa'yı ziyaret ediyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ile birlikte Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa şehrine ziyaret gerçekleştiriyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Şuşa'yı ziyaret ediyor - Tıkla İzle

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı ve eşi Mihriban Aliyeva ile birlikte Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa şehrine ziyaret gerçekleştiriyor. Mihriban Aliyeva'nın sosyal medya hesabından paylaştığı videoda konuşan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Sabah erkenden yola çıktık. İstikametimiz Şuşa şehri" ifadelerini kullandı. Şuşa'ya geçmek üzere işgalden kurtarılan Fuzuli'ye giriş yapan Aliyev, "İşgalden kurtarılan topraklara geçiyoruz. Şanlı Azerbaycan ordusu bu istikametten hücum ederek düşmanı kova kova topraklarımızdan çıkarttı" diye konuştu.

Ermenistan'ın ağır yenilgiye uğratıldığı savaşın ardından Aliyev, Dağlık Karabağ'ın incisi Şuşa'ya ilk kez ziyaret gerçekleştiriyor.

Kamil Nadirli
 

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