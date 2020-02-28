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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İdlib’de rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit olan Türk askerleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taziye mesajı gönderdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İdlib'de Türk askerlerine yönelik düzenlenen saldırı sonucu şehit olan askerler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben yazılan mesajda Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Sevgili kardeşim, Türk askerlerinin hayatını kaybettiğini öğrendiğimde çok üzüldüm. Kendi adıma ve Azerbaycan halkı adına sizlere, hayatını kaybedenlerin ailelerine, yakınlarına ve Türk halkına taziye dileklerimi iletiyorum. Allah rahmet etsin" ifadelerini kullandı.

Kamil Nadirli

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