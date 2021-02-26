İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den önemli açıklamalar

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den önemli açıklamalar
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den önemli açıklamalar

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Hocalı katliamının yıl dönümünde gerçekleştirdiği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in açıklamalarından satırbaşları:

"Ermenistan'ın yönetimi vaktinde bizi dinleseydi böyle rezil bir duruma düşmezdi. Biz hiçbir zaman başka ülkelerin iç işlerine karışmıyoruz. 10 Kasım'da imzalanan anlaşma icra ediliyor, icra edilmelidir. 10 Kasım'da imzalanan anlaşmaya uyulmaması durumunda Ermenistan daha zor bir duruma düşecektir" dedi.

"Ermenistan'ın önünde birkaç seçim var. Ama onlar için en uygun seçim 10 Kasım Anlaşmasına uymaktır. Aksi takdirde onlar için daha da ağır durum oluşabilir" dedi.

"Dağlık Karabağ sorunu bitmiştir. Bizim kanaatimiz böyledir. Biz Azerbaycan olarak Dağlık Karabağ sorununun çözüldüğünü açık bir şekilde söylüyoruz. Yani, Azerbaycan tek başına bu sorunu çözdü. 10 Kasım'da bu sorun çözüldü" dedi.

"Türkiye savaşın ilk günlerinden beri desteğini göstermiştir. Türkiye Azerbaycan'ın haklı duruşuna olan desteğini gösterdi. Sayın Cumhurbaşkanı ilk günden beri desteğini açık bir şekilde göstermiştir" dedi.

İLGİLİ HABER
Ermenistanda protestocular sabaha kadar Başbakan Paşinyanın istifasını bekledi Ermenistan'da protestocular sabaha kadar Başbakan Paşinyan'ın istifasını bekledi
İLGİLİ HABER
Ermenistandaki darbe girişimine dünya genelinden tepki Ermenistan'daki darbe girişimine dünya genelinden tepki

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.