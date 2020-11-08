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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den zafer pozu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den zafer pozu
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den zafer pozu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Şuşa'nın 28 yıl sonra Ermeni işgalinden kurtarılmasının ardından zafer pozu verdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den zafer pozu - Tıkla İzle

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva, Haydar Aliyev'in mezarını ve Şehitler Hiyabanı'nı ziyaret etti. Aliyev çifti Azerbaycan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğü için canlarını veren şehitleri mezarları başında andı. Cumhurbaşkanı Aliyev, “Ebedi Meşale” anıtına çelenk koyduktan sonra Azerbaycan İstiklal Marşı çalındı. Azerbaycan halkına seslenen Aliyev, Dağlık Karabağ'ın kalbi olan Şuşa şehrinin 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarıldığını açıkladı. Ulusa sesleniş konuşmasının ardından İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ile birlikte Şuşa zaferini kutlamak üzere kamera karşısında zafer pozu verdi.

Kamil Nadirli

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