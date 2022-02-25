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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev: 'Ukrayna çevresindeki olaylar endişe verici'

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev: 'Ukrayna çevresindeki olaylar endişe verici'
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev: 'Ukrayna çevresindeki olaylar endişe verici'

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ukrayna’da yaşanan olayların endişe verici olduğunu söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ukrayna'da yaşanan çatışmalar hakkında açıklama yaptı. Gerginliğin diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini belirten Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, “Ukrayna konusunda yaşanan olaylar endişe verici. Azerbaycan'ın tutumu, bu sorunu uluslararası hukuk normları ve ilkeleri rehberliğinde siyasi, diplomatik yollar ve diyalog yoluyla çözmenin çok önemli olduğu yönündedir” dedi.

Diplomatik yolla sorunu çözmek için ilk olarak ateşkesin sağlanmasının önemli, olduğunu vurgulayan Hacıyev, “Bu temel adımlardan biridir. Azerbaycan, uluslararası ilişkilerde her zaman uluslararası hukukun norm ve ilkelerine göre hareket etmiştir. Bu bağlamda devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğü konusunu özellikle vurgulamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kamil Nadirli
 

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