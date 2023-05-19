Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ve Lavrov Moskova'da görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, çalışma ziyaretinde bulunmak üzere geldiği Rusya'nın başkenti Moskova'ya temaslarına başladı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşması projesine ilişkin müzakerelerin yapılacağı üçlü toplantı öncesi Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi. Lavrov görüşmede yaptığı konuşmada Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya liderlerinin vardığı tüm anlaşmaları uygulamaya kararlı olduklarının altını çizdi.

Lavrov ve Bayramov görüşmede, ikili işbirliğinin gelişimi ve güncel bölgesel konuları da ele alacak. Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya Dışişleri Bakanları üçlü toplantıda bir araya gelecek

Bakan Bayramov'un ziyareti çerçevesinde bugün Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un katılımıyla Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşması projesine ilişkin müzakerelerin yapılması planlanıyor.

Bayramov ve Mirzoyan Washington'da bir araya gelmişti Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları, Moskova görüşmesi öncesinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın ev sahipliğinde 1-4 Mayıs tarihlerinde, başkent Washington'da bir araya gelmişti.

Kamil Nadirli





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