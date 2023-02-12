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Azerbaycan ekibi Kahramanmaraş'ta 51 kişiyi enkazdan sağ çıkardı

Azerbaycan ekibi Kahramanmaraş'ta 51 kişiyi enkazdan sağ çıkardı
Azerbaycan ekibi Kahramanmaraş'ta 51 kişiyi enkazdan sağ çıkardı

Azerbaycan’dan Türkiye'ye giden arama kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan 51 kişiyi kurtardı.

Azerbaycan ekibi Kahramanmaraş’ta 51 kişiyi enkazdan sağ çıkardı - Tıkla İzle

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'na bağlı arama kurtarma ekiplerinin Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycanlı ekipler Kahramanmaraş'ta yürütülen arama-kurtarma çalışmaları sonucunda enkaz altında kalan 51 kişiyi sağ olarak çıkarmayı başardı.

Ekipler, 518 kişinin ise cansız bedenine ulaştı. Bakanlık, Azerbaycanlı ekiplerin depremzedelerin enkazdan kurtarılması için çalışmalarının aralıksız olarak sürdürdüğünü aktardı.

Kamil Nadirli
 

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