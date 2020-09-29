İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Azerbaycan, Ermeni ordusuna ait mevzileri imha etti

Azerbaycan, Ermeni ordusuna ait mevzileri imha etti
Azerbaycan, Ermeni ordusuna ait mevzileri imha etti

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ermenistan ordusuna ait mevzilerin imha edildiği bildirilirken, Ermenistan'ın ağır kayıplara uğradığı, ölü ve yaralılarını tahliye etmekte güçlük çektiği ifade edildi.

Azerbaycan Askeri Kuvvetlerinin çatışmaların devam ettiği temas hattında Ermeni noktalarına başlattığı karşı saldırı devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun topçu saldırıları sonucunda Ermenistan ordusunun 5. Motorlu Tüfek Alayı 1. Taburu'nun Terter bölgesindeki Hasankaya yerleşim yeri yakınında ve Talış yönünde bulunan 6. Motorlu Tüfek Alayı 1. Taburu'nun mevzilerinin imha edildiği bildirildi. Açıklamada, Ermeni ordusunun ağır kayıplara uğradığı, ölü ve yaralılarını tahliye etmekte güçlük çektiği vurgulandı.

Kamil Nadirli
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.