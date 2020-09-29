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Azerbaycan-Ermenistan arasında şiddetli çatışmalar devam ediyor

Azerbaycan-Ermenistan arasında şiddetli çatışmalar devam ediyor
Azerbaycan-Ermenistan arasında şiddetli çatışmalar devam ediyor

Azerbaycan Ordusu Füzuli yönünde karşı saldırısını sürdürüyor.

Azerbaycan-Ermenistan arasında şiddetli çatışmalar devam ediyor - Tıkla İzle

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sabah 07.00 ile 08.00 arasında cephe hattının Fuzuli-Cebrail istikametinde Ermeni ordusuna ait 4 tankın daha Azerbaycan ordusu tarafından imha edildiği ve çatışmaların sürdüğü kaydedildi.

Ermenistan provokasyonlarına devam ediyor

Açıklamada, Azerbaycan'ın Daşkesen ilinin 29 Eylül yerel saatle 07.30'dan itibaren Ermeniler tarafından toplarla ateş açıldığı kaydedildi. Yetkililer, Azerbaycan Ordusu tarafından olayla ilgili gerekli önlemlerin alındığını ifade etti.

Kamil Nadirli

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