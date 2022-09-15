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Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait askeri birliği yok etti

Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait askeri birliği yok etti
Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait askeri birliği yok etti

Azerbaycan ordusu tarafından yok edilen Ermenistan ordusuna ait askeri birlik binasını terk eden askerlerin görüntüsü yayınlandı.

Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait askeri birliği yok etti - Tıkla İzle

Azerbaycan ordusu, Kelbecer için tehdit oluşturan Başarkeçar iline bağlı Zod yerleşkesinde bulunan Ermeni askeri birliğini yok etti. İnsansız hava aracı (İHA) kamerası tarafından kaydedilen ve Azerbaycan ordusu tarafından yayınlanan görüntülerde, Ermenistan askerlerinin binayı terk ettiği görüldü. Görüntülerde ayrıca, askeri birlik binasının ağır hasar aldığı ve tamamen boşaltıldığı da fark edildi. Öte yandan Azerbaycan ordusu, Bayraktar TB2 SİHA ile Ermenistan'a ait karakol ve sığınakların yok edildiği anlara ait görüntüler de paylaştı.

Kamil Nadirli

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