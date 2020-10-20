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Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait askeri hedefleri yok etti

Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait askeri hedefleri yok etti
Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait askeri hedefleri yok etti

Ermenistan’a ait askeri hedefler Azerbaycan ordusu tarafından yok edildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, 19 Ekim gün boyunca ve 20 Ekim sabaha karşı Fuzuli-Hadrut-Cebrayil ve Gubadlı-Zengilan yönünde operasyonların devam ettiğini belirtti. Açıklamada Ermenistan güçlerinin Azerbaycan ordusunun mevzilerine çeşitli yönlerden saldırdığı, Azerbaycan ordusunun yürüttüğü operasyonlar neticesinde cephenin farklı yönlerinde Ermenistan'a ait 2 T-72 tankı, 4 BM-21 "Grad" YARS çok namlulu roketatar, 1 D-30 obüs ve 5 askeri aracın imha edildiği bildirildi.

Kamil Nadirli

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