Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait askeri hedefleri yok etti

Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, 19 Ekim gün boyunca ve 20 Ekim sabaha karşı Fuzuli-Hadrut-Cebrayil ve Gubadlı-Zengilan yönünde operasyonların devam ettiğini belirtti. Açıklamada Ermenistan güçlerinin Azerbaycan ordusunun mevzilerine çeşitli yönlerden saldırdığı, Azerbaycan ordusunun yürüttüğü operasyonlar neticesinde cephenin farklı yönlerinde Ermenistan'a ait 2 T-72 tankı, 4 BM-21 "Grad" YARS çok namlulu roketatar, 1 D-30 obüs ve 5 askeri aracın imha edildiği bildirildi.

Kamil Nadirli