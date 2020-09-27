İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Azerbaycan, Ermenistan silahlı kuvvetlerine ait hedefleri yok etti

Azerbaycan, Ermenistan silahlı kuvvetlerine ait hedefleri yok etti
Azerbaycan, Ermenistan silahlı kuvvetlerine ait hedefleri yok etti

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, cephe hattında Ermenistan silahlı kuvvetlerine ait askeri hedeflerin imha edildiğini açıkladı.

Azerbaycan, Ermenistan silahlı kuvvetlerine ait hedefleri yok etti - Tıkla İzle

Azerbaycan Askeri Kuvvetleri'nin çatışmaların devam ettiği temas hattında Ermeni ateş noktalarına başlattığı karşı saldırı devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin savaş faaliyetini önlemek, sivil halkın güvenliğini sağlamak için Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin tüm cephe boyunca bir karşı saldırı başlattığı belirtildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, cephe hattında Ermenistan'a ait askeri teçhizatın imha edildiğini gösteren görüntüleri yayınladı.

Kamil Nadirli

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.