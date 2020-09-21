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Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında 1 Azerbaycan askeri şehit oldu

Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında 1 Azerbaycan askeri şehit oldu
Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında 1 Azerbaycan askeri şehit oldu

Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında Ermenistan ordusuna ait birliklerden açılan ateş sonucu bir Azerbaycan askeri şehit oldu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun Tovuz bölgesinde ateşkesi ihlal ederek provokasyonlara devam ettiği ve durumu bilerek gerginleştirdiği ifade edildi. Açıklamada, Ermeni askerlerinin yerel saatle 09.20'de (TSİ 08.20) açtığı ateş sonucu Elşen Memmedov isimli bir Azerbaycan askerinin şehit olduğu kaydedildi. Şehit aile ve yakınlarına baş sağlığı dileklerini ileten yetkililer, sınır hattındaki gerginliğin sorumluğunun Ermenistan'a ait olduğunu belirtti.

Kamil Nadirli

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