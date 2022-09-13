Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerginlik tırmandı!

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 12 Eylül gecesi, Ermeni silahlı kuvvetlerine ait birliklerin Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırının Daşkesen, Kelbecer ve Laçın yönlerinde büyük çaplı provakasyonlar gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, bölgedeki dağlık araziden, karanlıktan ve derelerden faydalanarak Azerbaycan Ordusu birliklerinin mevzileri ile ikmal yolları arasındaki alanları farklı yönlerde mayınlamaya çalışan Ermeni askerlerinin tespit edildiği ve Azerbaycan askerlerinin müdahelesiyle çatışma çıktığı kaydedildi.

Ayrıca, Başarkeçer, İstisu, Karakilise ve Gorus yerleşimleri istikametinde bulunan Ermeni silahlı kuvvetlerine ait birliklerin Daşkesen, Kelbecer ve Laçın illerindeki Azerbaycan askerlerinin mevzilerine çeşitli silahlar, havan toplarıyla yoğun ateş altına alması sonucunda Azerbaycan askerleri arasında kayıpların olduğu ve askeri altyapıya hasar verildiği vurgulandı.

Azerbaycan Ordusunun bu yönde konuşlandırılan birimlerince, Ermeni silahlı kuvvetlerinin atış noktalarını susturmak ve askeri çatışmanın genişlemesini önlemek için gerekli tedbirler alındığı ve Ermenistan ordusunun kayıplar verdiği ifade edildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, çıkan çatışmalardan Ermenistan'ın sorumlu olduğunu ve durumla ilgili kamuoyuna ek bilgi verileceğini açıkladı.

Azerbaycan: 'Azerbaycan yalnızca düşmanın atış noktalarını hedef alıyor'

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, "Bölgedeki tek saldırgan ve işgalci devlet Ermenistan Cumhuriyeti'dir" denilerek Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin askeri personel ve teçhizatının varlığının halen devam ettiği ifade edildi. Açıklamada, "Ermenistan'ın geniş çaplı provokasyonuna karşılık Azerbaycan ordusu karşı önlemler alıyor ve atış noktaları etkisiz hale getiriliyor" denildi.

"Sorumluluk Ermenistan'ın askeri ve siyasi liderliğine aittir"

Açıklamada, “Ermenistan'ın devam eden askeri maceraperest ve intikam politikası, geçtiğimiz ay Kelbecer, Laçın, Daşkesen ve Gedebey istikametlerindeki Azerbaycan ordusu mevzilerini yoğun ateş altına alması ve bugün yaptığı provokasyonlar, durumun gerginleşmesinin başlıca nedenidir. Bu nedenle sorumluluk Ermenistan'ın askeri ve siyasi liderliğine aittir” denildi.

"Atış noktaları olan meşru askeri hedefler vuruluyor"

Açıklamada ayrıca, "Azerbaycan ordusunun sivil nüfusu ve altyapıyı hedef aldığı iddiasıyla ilgili Ermenistan'ın yaydığı bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu da Ermeni tarafının yaydığı bir başka dezenformasyondur. Ermenistan'ın provokasyonlarına yanıt olarak alınan karşı önlemler yerel nitelikte ve atış noktaları olan meşru askeri hedeflere yöneliktir. Misilleme önlemleri küçük çaplıdır ve doğası gereği hedefe yöneliktir, Azerbaycan sınırlarının güvenliğini sağlamayı ve Ermenistan'ın provokasyonlarına son vermeyi hedeflemektedir" ifadeleri kullanıldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Donfried ile görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, ABD'nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Karen Donfried ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Bayramov ile Bakan Yardımcısı Donfried'in görüşmede Ermenistan-Azerbaycan sınırında Ermenistan'ın geniş çaplı provokasyonu sonucu devam eden çatışmalar ve gerginliğin ele alındığı belirtildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin Azerbaycan-Ermenistan sınırında geniş çaplı provokasyonları ile Azerbaycan'ın topraklarına, egemenliğine yönelik askeri tehditleri önlemek ve güvenliğini sağlamak için alınan tedbirler hakkında Donfried'a bilgi verdi.

Ermenistan'ın son 1 aydır Azerbaycan mevzilerine ve sivil nüfusa sürekli ateş açmasının, Azerbaycan sınırlarında artan askeri hareketlilik ve arazilerin mayınlamaya devam etmesinin, Ermenistan'ın geniş çaplı bir askeri provokasyona hazırlandığının kanıtı olduğunu vurgulayan Bakan Bayramov, Ermeni tarafının Azerbaycan'a yönelik saldırganlığı ile uluslararaların hükümlerini büyük ölçüde ihlal ettiğine dikkat çekti.

Görüşmede, Ermenistan'ın bu davranışlarının Azerbaycan ve Ermenistası hukukun norm ve ilkelerinin yanı sıra Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya Federasyonu liderleri arasında imzalanan üçlü deklarasyonların ve anlaşman arasında varılan anlaşma, devam eden normalleşme ve barış süreciyle tamamen çeliştiğini ifade eden Bayramov, Azerbaycan'ın işgalinden kurtarılan topraklarında büyük çaplı restorasyon ve inşaat çalışmalarının yapıldığı bir dönemde, askeri gerginliğin artmasını Azerbaycan'ın istemediğini ABD tarafına iletti. Bölgede artan gerilim ve askeri çatışmalardan duyduğu endişeyi dile getiren ABD'nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Donfried, askeri operasyonların derhal durdurulması çağrısında bulundu.

49 ERMENİSTAN ASKERİ HAYATINI KAYBETTİ!

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile sınırda yaşanan çatışmada 49 Ermenistan askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kamil Nadirli