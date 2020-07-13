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Azerbaycan, Ermenistan'a ait askeri hedefleri yok etti

Azerbaycan, Ermenistan'a ait askeri hedefleri yok etti
Azerbaycan, Ermenistan'a ait askeri hedefleri yok etti

Azerbaycan, Ermenistan'a ait askeri mevzileri ve araçları yok etti.

Azerbaycan, Ermenistan'a ait askeri hedefleri yok etti - Tıkla İzle

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan'a ait askeri hedeflerin vurulduğu bildirildi. Bakanlık, açılan ateş sonucunda Ermenistan'a ait istihbarat birimine ait radar istasyonu, askeri araçların, tankların, zırhlı personel taşıyıcıların ve tabur karargahının vurularak yok edildiğini açıkladı. Savunma Bakanlığı, ayrıca 20'den fazla askeri personelin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Saldırıya ilişkin görüntüleri servis eden bakanlık yetkilileri, Ermenistan'ın kayıplarını gizleyerek, halkı aldatmaya devam ettiğini vurguladı.

Kamil Nadirli
 

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