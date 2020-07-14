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Azerbaycan, Ermenistan'a ait topçu birliğinin yönetim noktasını imha etti

Azerbaycan, Ermenistan'a ait topçu birliğinin yönetim noktasını imha etti
Azerbaycan, Ermenistan'a ait topçu birliğinin yönetim noktasını imha etti

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait mevzilere yönelik gerçekleştirilen saldırıda topçu birliğinin yönetim noktasını imha etti.

Azerbaycan, Ermenistan'a ait topçu birliğinin yönetim noktasını imha etti - Tıkla İzle

Azerbaycan-Ermenistan sınırında sıcak temas devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan'a ait askeri hedeflerin vurulduğu bildirildi. Açılan ateş sonucunda Azerbaycan'a ait askeri mevzileri ve sivil yerleşim alanlarını hedef alan Ermenistan'ın saldırı noktası, Azerbaycan ordusu tarafından yok edildi. Açıklamada ayrıca, Ermeni Silahlı Kuvvetlerine ait topçu birliğinin komuta merkezinin açılan ateşle imha edildiği belirtildi. Bakanlık, hedeflerin vurulmasına yönelik anların görüntüleri internet sitesinden paylaştı.

Öte yandan Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırının Tovuz bölgesinde 13 Temmuz gece saatlerinden itibaren yaşanan şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Kamil Nadirli
 

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