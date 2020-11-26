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Azerbaycan Fransa'ya nota verdi

Azerbaycan Fransa'ya nota verdi
Azerbaycan Fransa'ya nota verdi

Fransa Senatosunun sözde "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin" tanınmasını öngören teklifi kabul etmesinin ardından Azerbaycan, Fransa'ya nota verdi.

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtarması ile birlikte Fransa'daki Ermeni lobisi harekete geçmiş, sağcı ve muhafazakarların çoğunlukta olduğu Fransa Senatosu, Ermeni lobisinin de etkisiyle dün tavsiye niteliğindeki sözde "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin" tanınmasını öngören teklifi onaylamıştı. Senatonun skandal kararının ardından Azerbaycan-Fransa arasında gerilim tırmandı.

Fransız Büyükelçi Dışişlerine çağrıldı, nota verildi

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, Fransa'nın Bakü Büyükelçisi Zacharie Gross'un Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı ve 25 Kasım'da Fransız Senatosu tarafından sözde "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin tanınması" kararının kabul edilmesi kapsamında Büyükelçiye nota verildiği bildirildi. Fransız Büyükelçi Gross da Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının itirazını Paris yönetimine ileteceğini belirtti.

Öte yandan Azerbaycan Milli Meclisi de bugün Azerbaycan hükümetine Fransa'nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanlığından çıkartılması için AGİT'e başvurması çağrısında bulunmuştu.

Kamil Nadirli

 

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