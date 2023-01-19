Azerbaycan halkından Babacan'a tepki: 'Bayraktar İHA'larının Karabağ Savaşı'nda bize büyük yardımları oldu'

Savunma sanayisinin ülkeleri ileri taşıyan temel taşlarından biri olduğunu belirten Nufil Hüseyinov, "Bayraktar ve diğer savunma sanayi ürünlerinin gelişmesi, Türkiye'nin gelişmesine ve gelecekteki güvenliğine büyük katkı sağlıyor. Bu projeyle Türkiye öncü ülkeler arasına girdi. Bayraktar İHA'larının Karabağ Savaşı'nda bize büyük yardımları oldu. Komşu devletlerin, özellikle Türk devletlerinin savunma sanayisinin gelişmesi diğer devletlere de ciddi katkı sağlıyor. Bu da insanların refahına katkı sağlıyor ve terörist grupların yaygınlaşmasını engelliyor. Savunma sanayiinin gelişmesine muhalefetin karşı çıkmasını doğru bulmuyorum" dedi.

"Tutum tamamen yanlış"

Bayraktar İHA'larına karşı söylenen olumsuz açıklamaların muhalif kesimlerin düşünceleri olduğunu söyleyen Deyanet Selimhanlı, "Azerbaycan'da bu insansız hava araçlarına karşı olan tutum çok olumlu. Türkiye ile kardeş halkız. Bu projelere karşı olan tutum tamamen yanlıştır. Bu sadece Sayın Erdoğan'a karşıt olanların düşüncesi" ifadelerini kullandı.

"Bayraktar'a karşı söylenen bu iddialar siyasi maksatlar güdüyor"

Bayraktar SİHA'larının Karabağ ve Ukrayna'daki savaşlarda rolünün büyük olduğunu ifade eden Seymur Alisgenderov, "Bu savaşlarda çok büyük role sahip oldu. Bayraktar'a karşı böyle iddiaların öne sürülmesi bizi çok hayal kırıklığına uğrattı. Bayraktar'a karşı söylenen bu iddialar siyasi maksatlar güdüyor. Ancak bu böyle olmamalıydı. Bayraktar dünya çapında çok tanınıyor. Bunu dünyadaki ülkelerin Bayraktar'a olan ilgisinden görebiliriz" diye konuştu.

"Siyasi maksatlarla kullanılması kabul edilemez"

Bayraktar TB2, Kızılelma ve gelecekte ortaya çıkacak olan teknolojik silahların Türkiye ve Azerbaycan'ın savunma sanayisinin bel kemikleri olduklarını belirten Hayal Aliyev, "Bu projeler, her iki devlerin savunma sanayisini güçlendiriyor. Bu projeleri sadece bizi sevmeyenler karalayabilir. Bunun siyasi maksatlarla kullanılması kabul edilemez" şeklinde konuştu.

Babacan, Bayraktar'ı hedef aldı

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı bir televizyon programında, Baykar'ın ürettiği milli İHA ve SİHA'ları bir kez daha hedef almıştı. Hükümetin elindeki en önemli propaganda projelerinden biri olduğunu söyleyen Babacan, "Bu proje de öyle hale getirildi ki yani bu çok kutsal, dokunulmaz bak. Dokunanı mahvederiz falan filan. Kusura bakmayın ya, biz dokunacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Kamil Nadirli



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