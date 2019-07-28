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Azerbaycan-İran sınırında çatışma: 1 Azerbaycan askeri yaralandı

Azerbaycan-İran sınırında çatışma: 1 Azerbaycan askeri yaralandı
Azerbaycan-İran sınırında çatışma: 1 Azerbaycan askeri yaralandı

Azerbaycan-İran sınırında sınır muhafızlarıyla yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan grup arasında çıkan çatışmada 1 Azerbaycan askeri yaralandı.

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti, dün TSİ 21.45'te İran-Azerbaycan sınırının Fuzuli bölgesindeki “Ahmedalılar” köyünde bazı silahlı kişilerin yasa dışı yollarla Azerbaycan'a geçiş yapma ve uyuşturucu getirme girişiminde bulundukları bildirildi. Sınır koruma birliği tarafından tespit edilen kişilerin “dur” ihtarına silahla karşılık verdikleri ve açılan ateşle 1 Azerbaycanlı askerin omuzundan yaralandığı belirtildi.

Yaralı askerin hastaneye ulaştırılarak ilk müdahale gerçekleştirildiği ve durumunun iyi olduğu vurgulandı. Sınır koruma birliğinin karşı ateş açmasıyla yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan grubun geri kaçtığı kaydedildi. Bölgede yapılan aramalar sonucunda kapalı pakette ağırlığı 5 kilo 350 gram olan uyuşturucu ele geçirildi.

İran'lı yetkililerle ortak bir inceleme yapıldığını, uyuşturucu ve diğer maddelerin tespit edildiğini belirten yetkililer, olayın sorumlularıyla ilgili de soruşturma açıldığını duyurdu.  

Kamil Nadirli

 


 

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