İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Azerbaycan, İran sınırında tam kontrol sağladı

Azerbaycan, İran sınırında tam kontrol sağladı
Azerbaycan, İran sınırında tam kontrol sağladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: “Ağbend kasabasının kurtarılmasıyla Azerbaycan-İran devlet sınırında tam kontrol sağlandı.”

 

Azerbaycan ordusu, 20 köy ve 1 kasabayı daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı

 Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın işgali altındaki 20 köy ve 1 kasabayı daha işgalden kurtardı.

Azerbaycan ordusunun Ermenistan işgali altındaki topraklarına yönelik başlattığı operasyonlar devam ediyor. Azerbaycan, 20 köy ve 1 kasabayı daha Ermeni işgalinden kurtardı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaptığı açıklamada Fuzuli ilinde 3, Cebrayıl ilinde 4, Zengilan ilinde ise 13 köy ve 1 kasabanın işgalden kurtarıldığını duyurdu. Aliyev, “Muzaffer Azerbaycan Ordusu Fuzuli bölgesinin Mollaveli, Yukarı Refidinli, Aşağı Refidinli, Cebrayıl bölgesinin Sirik, Şıhlar, Mestelibeyli, Derzili köyleri, Zengilan bölgesinde ise Kolluqışlaq, Malatkeşin, Kend Zengilan, Genlik, Veliqulubeyli, Qaradere, Çöpedere, Tatar, Tiri, Emirhanlı, Qarqulu, Bartaz, Dellekli köyleri ve Ağbend kasabası işgalden kurtarılmıştır. Yaşasın Azerbaycan Ordusu. Karabağ Azerbaycan'dır” dedi.

Kamil Nadirli
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.