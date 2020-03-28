Azerbaycan korona virüsüne karşı önlemlerini sertleştirdi

Çin'in Wuhan, kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan korona virüs ülkeleri yeni tedbirler almaya zorluyor. Azerbaycan Bakanlar Kurulunun yaptığı açıklamaya göre, 29 Mart'tan itibaren marketler ve eczaneler hariç kafeler, restoranlar, kahvehaneler ve internet kafelerin müşteri almaları yasaklanacak. İnternet üzerinden verilen yemek ve gıda siparişlerinin evlere ulaştırılması ise yasaklanmadı. Yetkililer, amaçlarının vatandaşları mümkün olduğunca teması en aza indirmek olduğu belirtirken, kuralları ihlal eden işletmelerin ağır bir şekilde cezalandırılacağını vurguladı.

Metro seferlerine kısıtlama getirildi, tedbirler genişletildi

Azerbaycan'ın korona virüsüne karşı aldığı tedbirler şu şekilde:

"Metro seferleri 07.00-09.00 ve 17.00-20.00 arası gerçekleştirilecek. Vatandaşların toplu halde bulundukları parklar gibi yerlere girişler sınırlandırılacak. Şehirler arası gidiş-gelişler yasaklandı. İtfaiye, makam araçları ve ticari taşıtlar hariç farklı kentler arası yolcu taşıma ve araç seferleri yasaklandı. Bakü, Sumgayıt ve Abşeron'a kayıtlı araçların şehir hudutları içinde hareketine izin verildi."

Yetkililer kuralları ihlal eden kişilere ise yasal yaptırımlar uygulanacağını belirtti.

Azerbaycan'da toplam mevcut korona vakası sayısı 147'ye ulaştı, vakalardan sadece 3'i hayatını kaybetti, 15 kişi ise iyileşerek taburcu oldu.

Kamil Nadirli