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Azerbaycan ordusu, Ağdam'a Azerbaycan bayrağı dikti

Azerbaycan ordusu, Ağdam'a Azerbaycan bayrağı dikti
Azerbaycan ordusu, Ağdam'a Azerbaycan bayrağı dikti

Azerbaycan ordusu, Ermenistan’ın boşalttığı Ağdam'a Azerbaycan bayrağı dikti. Ağdam Cuma Camii’nde 27 yıl sonra ezan okundu.

Azerbaycan ordusu, Ağdam'a Azerbaycan bayrağı dikti - Tıkla İzle

Rusya'nın ara buluculuğuyla Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan anlaşma gereği, Ermenistan'ın boşalttığı Ağdam'a Azerbaycan ordusunun askerleri tarafından Azerbaycan bayrağı dikildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan birliklerinin Ağdam yönündeki güvenli ilerleyişini sağlamak için geceden itibaren mayın temizleme, mühendislik ve tahkimat çalışmaları yapıldığı aktarılırdı. Savunma Bakanlığı, askeri konvoyun güzergahı boyunca yolların kullanıma hazır hale getirildiğini belirtti.

Bakanlık, Azerbaycan ordusuna bağlı birliklerin ve zırhlı araçların bölgeye konuşlandırılması için gerekli çalışmaların sürdürüldüğü ve Ağdam bölgesinin Azerbaycan ordusunun tam kontrolü altında olduğunu aktardı. Açıklamada, Ağdam'ın merkezinde Azerbaycan bayrağı dikildiği ve milli marşın çalındığı vurgulandı.

Ağdam Cuma Camii'nde 27 yıl sonra ezan okundu

Ağdam'daki Cuma Camisi, Azerbaycan askerleri tarafından temizlendikten sonra camide ezan okundu ve Cuma namazı kılındı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki anlaşma gereği, Ermenistan güçlerinin Ağdam ilini 20 Kasım'a kadar tamamen terk etmesi gerekiyordu. Ağdam, 23 Temmuz 1993'te Ermenistan güçleri tarafından işgal edilmiş ve yerleşim merkezi tamamen harap edilerek, şehir nüfusu Azerbaycan'ın doğu bölgelerine göç etmeye zorlanmıştı.

Kamil Nadirli
 

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