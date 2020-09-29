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Azerbaycan ordusu, Ermeni ordusuna ait 1 tankı ve 10 askeri daha vurdu

Azerbaycan ordusu, Ermeni ordusuna ait 1 tankı ve 10 askeri daha vurdu
Azerbaycan ordusu, Ermeni ordusuna ait 1 tankı ve 10 askeri daha vurdu

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait 1 tankı ve 10 askeri daha vurdu.

Azerbaycan ordusu, Ermeni ordusuna ait 1 tankı ve 10 askeri daha vurdu - Tıkla İzle

Azerbaycan Askeri Kuvvetleri'nin çatışmaların devam ettiği temas hattında Ermeni noktalarına başlattığı karşı saldırı devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, 28-29 Eylül gecesi, tüm cephe hattı boyunca şiddetli çatışmaların devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, Ermeni ordusunun, Füzuli-Cebrayil ve Ağdara-Terter yönlerinde kaybettiği mevzileri geri kazanmak için defalarca karşı saldırıda bulunduğu ve bütün girişimlerin Azerbaycan ordusu tarafından engellenerek düşmanın geri püskürtüldüğü açıklandı.

Gece boyunca Madagiz'den Ağdara yönüne hareket eden Ermeni ordusuna ait zırhlı araçlardan oluşan konvoy ve onlara destek veren bir topçu bataryası, Azerbaycan Hava Kuvvetleri'nin uçakları ve bu yönde bulunan Azerbaycan askeri birlikleri tarafından imha edildi.

Ayrıca açıklamada, sabah saatlerinde cephenin Fuzuli-Cebrail yönünde hareket etmeye çalışan bir tank, bir araç ve 10 Ermeni askerinin Azerbaycan ordusuna ait topçu birlikleri tarafından açıklan ateşle vurulduğu belirtildi.

Şiddeti çatışmaların devam ettiğini belirten yetkililer çatışmalarda Ermeni birliklerin ağır kayıplar verdiğini ve geri çekilmek zorunda bırakıldığını aktardı.

Kamil Nadirli

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