Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusunun komuta gözlem mıntıkasını vurdu

Azerbaycan ordusunun Füzuli yönünde karşı saldırısı devam ediyor. Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hocavend bölgesinin Hadrut kasabası yönünde bulunan Ermeni Ordusunun 1. Alay, 3.Tabur komuta gözlem mıntıkası Azerbaycan ordusunun nokta atışıyla tahrip edildiği belirtildi.

"Düşman karşı saldırı püskürtüldü"

Savunma Bakanlığı yaptığı diğer açıklamada, Fizuli bölgesinde işgal altındaki Aşağı Veyselli köyü yönünden Azerbaycan mevzilerine saldırmaya çalışan Ermeni ordusunun birliklerinin engellenerek geri çekilmek zorunda bırakıldığı vurgulandı. Ermeni birliklerinin, cesetleri savaş alanında bırakarak kaçtıkları bildirildi.

Saldırılarda 10 sivil hayatını kaybetti, 30'u yaralandı

Öte yandan Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, 29 Eylül'e kadar 10 sivilin hayatını kaybettiğini, 30 sivilin ise yaralandığını açıkladı. Ölen siviller arasında 13 ve 14 yaşında iki okul çocuğu da var.

Kamil Nadirli