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Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait askeri hedefleri imha etti

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait askeri hedefleri imha etti
Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait askeri hedefleri imha etti

Azerbaycan ordusunun mevzilerine ateş açan Ermenistan’a ait askeri hedefler imha edildi.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan’a ait askeri hedefleri imha etti - Tıkla İzle

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 8-9 Kasım gecesi Terter bölgesinin Ulu Garabey'de bulunan Azerbaycan ordusunun mevzilerine ateş açan Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı havan topcu birliğinin nokta atışıyla imha edildiği aktarıldı.

Açıklamada, Azerbaycan'daki Tonaşen yerleşimi yakınlarında Ermenistan ordusuna ait bir T-72 tankının ve Hocavend yönünde hareket eden Ermeni askerlerin, Azerbaycan ordusu tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Bakanlık, operasyonlarla ilgili görüntüleri paylaştı.

Kamil Nadirli
 

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