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Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait hedefleri imha etti

Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait hedefleri imha etti
Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait hedefleri imha etti

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, gece boyunca saldırılarını sürdüren Ermenistan ordusu birliklerinin hedeflerinin vurulduğunu açıkladı.

Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait hedefleri imha etti - Tıkla İzle

Ermenistan ordusu insani ateşkese rağmen gece boyunca sivil bölgelere saldırılarını sürdürdü. Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusunun saldırı girişimlerini önledi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, gece boyunca süren karşı saldırılarda Ermeni birliklerinin vurulduğunu, Ermenistan ordusuna ait askeri araçların imha edildiğini duyurdu. Azerbaycan ordusunun karşı saldırısı sonucu Ermenistan ordusuna ait 5 tane T-72 tankı, 6 tane D-20 ve D-30 obüs, 5 mühimmat yüklü araç, 11 askeri araç, 3 BM-21 "Grad" roketatar, 5 2S1 "Gvozdika" obüs, 8 hava savunma sistemi ve radar istasyonu imha edildi.

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