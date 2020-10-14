Azerbaycan ordusu insani ateşkesi ihlal eden Ermenistan birlikleri etkisiz hale getirdi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 13-14 Ekim gecesi Ağdere, Ağdam, Fuzuli, Hadrut ve Cebrayil yönündeki cephe hattındaki çatışmaların sürdüğü aktarıldı. Açıklamada gece boyunca Ermenistan güçlerinin Azerbaycan ordusunun mevzilerinin çeşitli noktalarına saldırdığı ve Azerbaycan birlikleri tarafından karşılık verilmesiyle kayıplar vererek geri çekildiği belirtildi.

Azerbaycan ordusunun yürüttüğü operasyonlar neticesinde cephenin farklı yönlerinde Ermenistan'a ait 5 T-72 tankı, 3 BM-21 "Grad", 1 "Osa-AKM" ZRK, 1 PDM-2, 1 KS-19 uçaksavar, 2 D-30 obüs ve birkaç askeri aracın imha edildiği bildirildi.

Ermenistan ordusu sivil yerleşim birimlerini hedef almaya devam ediyor

Ermenistan ordusunun Terter, Ağdam ve Ağcabadi bölgelerindeki sivil yerleşim birimlerine sabah erken saatlerden itibaren topçu bataryalarıyla ateş açtığı ve Azerbaycan birlikleri tarafından gerekli önlemlerin alındığı ifade edildi.

Kamil Nadirli

